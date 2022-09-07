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مال وأعمال

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أسعار الفحم إلى مستويات قياسية


مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم إلى مستوى قياسي جديد، في وقت تسابق الحكومات الأوروبية الزمن لتجنب كارثة في قطاع الطاقة خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص إمدادات الغاز الروسي. وصعدت أسعار العقود القياسية للفحم في أوروبا بنحو 8% إلى 345 دولاراً للطن. هذه الارتفاعات جاءت بعد زيادة الطلب على الفحم لتشغيل محطات الكهرباء في أوروبا، بهدف توفير استهلاك الغاز الطبيعي الذي كان يتم استخدامه لتوليد الكهرباء. وكانت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية ارتفعت بنحو 35%، على خلفية إعلان روسيا استمرار توقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى.


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