الوادي: البزنس النسائي في الكويت قادر على المنافسة

النهار Plus

أكدت صاحبة شركة أطياب الوادي للعطور والبخور ندى الوادي أن البزنس النسائي في الكويت مشجع ويجد دعما من كافة الجهات، لافتة إلى أنها قامت بتأسيس مشروعها في مجال العطور والبخور ولاقت دعما وتشجيعا من الجميع.

ولفتت الوادي إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس مشروعها كانت سهلة وميسرة ولم تجد أي معوقات في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

واستدركت الوادي بالقول المرأة الكويتية قادرة على العمل والإنجاز وتأسيس المشروعات وأثبتت نجاحا كبيرا في بيئة الأعمال.

وأشارت أن الحكومة لم تقصر في التعامل مع صغار المبادرين وقدمت كل الدعم من تمويل وخبرات وغيرها في مجال التسويق وهو أمر لا يوجد في أي دولة في العالم.

وأوضحت أن جائحة كورونا مثلت تحديا للجميع بسبب الإغلاق وأنها كانت ملتزمة بالايجارات ورواتب الموظفين لديها، إلا أن التعافي من الجائحة أعاد كافة الأنشطة إلى سابق عهدها والأمور تسير بشكل جيد، حيث أن هناك دعما كبيرا من قبل الحكومة للمبادرين.

واستدركت الوادي بالقول ان محنة الجائحة جعلت التسويق عبر المنصات الالكترونية بالغ الأهمية وهو ما مكن الكثير من المشروعات من تحقيق أهدافها والاستمرارية والوصول إلى عملاء المشروع في أي مكان.

وبينت أن الجائحة كان لها فوائد متعددة، من بينها الخروج من التسويق التقليدي لمنتجات المشاريع إلى التسويق عبر الأون لاين وهي من المزايا التي وفرت كثيرا من الوقت والمجهود لسيدات الأعمال.

وأوضحت أن المرأة الكويتية تمكنت من تحقيق طموحاتها في العديد من القطاعات وأثبتت قدرتها على تحقيق الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن المنافسة موجودة في السوق والبقاء للأفضل ولمن لديه القدرة على البقاء في السوق.

ولفتت إلى أن التعامل مع البزنس النسائي تعاوني بين كافة الجهات وليس هناك تمييز ضد المرأة في هذا الجانب والمرأة تثبت قدرتها على الريادة في كافة المجالات.

وشددت الوادي على دور المرأة المتزايد في تحقيق بصمة حقيقية في العديد من القطاعات في بيئة الأعمال وأن الكثير من النجاحات حققتها المرأة الكويتية ولا تزال هناك من الفرص الواعدة التي يمكنها الدخول فيها وإثبات نفسها.

ولفتت إلى أن المرأة الكويتية حصلت على كافة الحقوق في مجال العمل الحر وواجهت مختلف الصعاب والتحديات بثبات وتفان.

وبينت أن المرأة الكويتية قادرة على تحقيق الإنجاز والريادة مع توافر الإمكانيات الكبيرة التي تدعمها، خاصة وأنها مبدعة في تحقيق تلك الانجازات على المدى الطويل.

وقالت هناك منافسة في الكثير من الجوانب التجارية للبزنس والكثير من السيدات يتعاملن مع المنافسة لأن السوق حر وبالتالي القدرة على المنافسة والبقاء للأفضل هو المنهجية المتبعة.

وأشارت إلى أن المرأة قادرة على الإبداع وتحقيق النجاحات وتولي المناصب القيادية رغم الأعباء التي تواجهها في الاهتمام بأسرتها ومحيطها المجتمعي.

وبينت أن المرأة تحتاج إلى الدعم والتمكين المجتمعي والعمل على تسهيل الإجراءات وتيسيرها بحيث تتمكن من الدخول في مجال الأعمال والمنافسة فيه.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من المشروعات حققت نجاحات برغم التحديات بفضل ثقة أصحابها بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع.

وأشارت إلى أن من بين الأمور التي تحقق نجاح المشروع هو أن يكون صاحب المشروع محبا له، لافتة إلى أنه لا يمكن لمشروع النجاح إلا إذا كان صاحبه قادرا على تحقيق النجاح فيه. وبينت أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحا كبيرا ومنقطع النظير في إثبات ذاتها في العديد من المجالات. وقالت إن المرأة أخذت حقها في مجال العمل والمشاريع وأثبتت وجودها في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن نجاحات المرأة تأتي في ظل رعايتها لبيتها وأولادها.

وقالت المرأة الكويتية لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتحقيق الإنجازات، إلا أن معوقات كثيرة لا تزال تنتظر الحلول من جانب الجهات الحكومية المختلفة المعنية بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

