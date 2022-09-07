«تقدير الاحتياج».. «سيت كوم» بنكهة كويتية

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انطلقت قبل أيام عروض مسلسل السيت كوم الكوميدي «تقدير الاحتياج» عبر تطبيق «شاشا»، في تجربة مختلفة تمزج بين القالب الأميركي في السرد والروح والنكهة الكويتية في استعراض العديد من القضايا المهمة، التي تلامس المجتمع بأسلوب رشيق في كتابة الحلقات ورؤية مختلفة في التنفيذ، وبأداء مجموعة مميزة من الممثلين الذين يتمتعون بحس كوميدي وقدرة على التعاطي بحرفية في تجسيد الشخصيات.

ويقول مخرج المسلسل يوسف العبدالله عن «تقدير الاحتياج»: فكرة العمل تنطلق من موظفين في قسم (تقدير الاحتياج) بوزارة العمل، ويستعرض المسلسل بعض المواقف التي يتعرضون لها بشكل يومي، هناك مواقف كوميدية وعلاقات اجتماعية وأخرى رومانسية، مثلما يحدث في أي مكان عمل».

ويؤكد يوسف أن مسلسلات «السيت كوم» لا تقل أهمية عن نظيرتها الوثائقية أو الدرامية الطويلة، مؤكداً أن «السيت كوم» تضع المشاهد أمام واقعه ليفهم نفسه بصورة أكبر، مضيفاً: «عندما نضحك على واقعنا نفهم أنفسنا بشكل أكبر، وتتولد داخلنا القدرة على تجاوز الأشياء، وأنا مؤمن تماماً بأننا في الكويت بحاجة إلى أعمال «السيت كوم»، خصوصاً إذا كانت مكتوبة بأسلوب مميز أقرب إلى المنهج الأميركي، وهنا أشد على أيدي الكاتب المخرج جاسم القامس وفريق عمله، الذين أبدعوا في صياغة حلقات المسلسل، استطاعوا أن يمزجوا بين القالب الأميركي ولكن بنكهة كويتية خالصة، وبتوليفة جديدة تماماً على الساحة، وأعتقد أننا نفتقد مثل هذه النوعية من الأعمال».

وشدد العبدالله على أن نوعية أعمال السيت كوم تتطلب ارتجالاً، موضحاً: «والارتجال يتطلّب أن يؤديه ممثل يتمتع بخفة دم، وأيضاً يكون ملماً جيداً بالشخصية التي يجسدها حتى يرتجل داخل إطار الشخصية ولا يخرج عنها». وألقى يوسف الضوء على تعاونه مع المخرج جاسم القامس، موضحاً: «للمرة الأولى أعمل مع مخرج آخر، اعتدت على العمل منفرداً، ولكن في (تقدير الاحتياج) كان استثناء، لاسيما أن جاسم كاتب المسلسل ومطلع على الشخصيات بصورة أكبر، لذلك كان يتولى مهمة التعامل مع الممثلين، بينما أتولى أنا دفة فريق التصوير والزوايا والإضاءة، وما إلى ذلك من أمور تقنية، وكانت تجربة مميزة وثرية وأتمنى أن تتكرر قريباً».

ويستعرض العبدالله فريق العمل الضخم، الذي أسهم في خروج المشروع الدرامي للنور، وقال إن المسلسل من بطولة ممثلين تم انتقاؤهم بعناية بعد تجارب أداء، حتى لا يكونوا وجوهاً مستهلكة في الكثير من الأعمال، تماشياً مع ثقافة مسلسلات «السيت كوم» عالمياً، التي لا تعتمد على النجوم بقدر ما تصنع نجوماً جدداً، وهم: أحمد بوسيف (خليفة الدايس، رئيس القسم)، أحمد الشمري (علي ذياب)، صمود المؤمن (خلود)، زينب أحمد (نشمية)، محمد الكاظمي (سعود)، يوسف بن علي (أحمد محمد)، مصطفى أشكناني (نواف)، نوال العامر (نوال)، ناصر العنزي (بندر)، ومشاركة زهراء العطار (منى رمضان)، ومصطفى محمود (بدير).

بالإضافة إلى ذلك، يشارك في حلقات المسلسل مجموعة من نجوم الكويت، الذين يحلون ضيوفاً على موظفي القسم ويحركون أحداثه، مثل خالد العجيرب، ومحمد عاشور الذي يشارك في أكثر من حلقة كغريم لخليفة رئيس القسم، وحمد أشكناني، وإيمان فيصل، وهبة الدري، وعبدالله بهمن، وعبدالله التركماني، والمؤثرتان في وسائل التواصل الاجتماعي لولوة وحصة الخطاف.

المسلسل من إخراج يوسف العبدالله وجاسم القامس، ومنتج تنفيذي علي النصف ومريم الخترش، وتنفيذ شركة الجابرية الحرة، وفريق الكتابة جاسم القامس ومحمد عواد الشمري ونجاة الصايغ وخالد العجمي ومحمد شاهر المطيري وشيخة الخالدي وأسماء الديحاني، ومديرة التصوير والإضاءة عايدة الزنكي.

