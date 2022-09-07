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كندة علوش بمهرجان فينيسيا في أول ظهور بعد وضعها مولودها الثاني


حرصت الفنانة السورية كندة علوش على حضور العرض الأول لفيلمها «نزوح» ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ79.
كندة علوش حضرت برفقة زوجها الفنان عمرويوسف، وذلك في أول ظهور فني لها بعد وضعها مولودها الثاني «كريم»، وقد بدت بوزن زائد بفعل الحمل والولادة.
والتقطت كندة علوش الصور بصحبة صناع فيلمها الجديد «نزوح»، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم، وكان من بين الحضور الفنان سامر المصري، والإعلامية ريا أبي راشد.
وكانت كندة علوش قد أعلنت أخيراً عن وضعها لمولودها الثاني «كريم» من زوجها الفنان عمرو يوسف، كاشفة أنه ولد قبل موعده بثلاثة أشهر، ووضع بالحضانة لفترة طويلة.


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