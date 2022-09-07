ياسمين صبري تتعاقد على بطولة مسلسل جديد من 15 حلقة لرمضان 2023

النهار Plus

تعاقدت الفنانة ياسمين صبري أخيراً مع المنتج أمير شوقي على مسلسل جديد من 15 حلقة، للعرض في موسم رمضان المقبل 2023. ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

واكد سامح عبدالعزيز أن كلام ياسمين صبري حول اعتذارها غير صحيح، وأوضح في بيان صحافي أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها. كما عبر عن استيائه من تصريحاتها المسيئة للعمل،مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل، وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء الفريق المشارك فيه خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

