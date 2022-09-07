استئناف تصوير «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي

النهار Plus

استأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد فيلمه الجديد «رمسيس باريس»، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

وكان قد تم الانتهاء من تصوير نصف أحداث الفيلم في العاصمة الفرنسية باريس، ليتبقى أقل من أسبوعين تصوير، ويتم الانتهاء الكامل من العمل، تمهيداً لطرحه في السينمات.

وقد قرر صناع العمل تحديد موعد مبدئي لعرضه، وهو إجازة منتصف العام القادم، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً، خاصة أن فكرة العمل جديدة وتدور أحداثه مابين القاهرة وفرنسا.

وفيلم «رمسيس باريس» من بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمود حافظ، وغيرهم، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج وإخراج أحمد خالد موسى.

