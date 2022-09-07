ثريا حلمي.. ملكة «المونولوج»

النهار Plus

في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، منذ 99 عاما تقريبا، أي في عام 1923، كانت لحظة ميلاد واحدة من أبرز نجوم الفن المصري، ليس هذا فحسب، لكنها الفنانة الوحيدة التي حازت ألقاباً عدة من بينها «ملكة المونولوج»، و«الطفلة المعجزة» وكذلك «أصغر مونولوجست في الشرق الأوسط»، ابنة مدينة «مغاغة» التابعة لمحافظة المنيا (صعيد مصر)، واسمها الحقيقي زكية علي محجوب، غير أن أحد الكتاب الصحافيين قرر أن يختار لها اسماً فنياً أصبحت تعرف به طوال حياتها، وحتى بعد رحيلها، إنها الفنانة الراحلة ثريا حلمي.

مبكراً.. بدأت «ثريا» رحلتها في عالم الفن، وما ساعدها في ذلك أنها ولدت في أسرة فنية، حيث كانت شقيقتها المطربة ليلى حلمي، وكانت تذهب إلى المسرح لتؤدي فقرات فنية بين فصول المسرحيات، ومن هنا بدأت «ثريا» فن المونولوج، وكانت قد التحقت بفرقة ببا عز الدين وهي في سن 8 سنوات، وعملت كمطربة وسافرت إلى لبنان، وقدمت عددا من المونولوجات التي حازت إعجاب الكثيرين، حتى أطلقوا عليها لقب «الطفلة المعجزة».

ساعدت «ليلى» شقيقتها «ثريا» للالتحاق بفرقة بديعة مصابني ليصبح أجرها 18 جنيهاً، بعدما اشتهرت بتقديم فن المونولوج، وكانت كل مونولوجاتها تحمل رسائل مهمة وتناقش قضايا المرأة، واستطاعت خلال مشوارها الفني أن تقدم قرابة 300 منولوج بأسلوبها الخاص وبأداء راقص ولغة جسد وظفتها لتوصيل الفكرة حتى تشبه الأوبريت أو العرض المسرحي، كما أنها تعتبر أول فنانة تقدم دور المسحراتي في مونولوج عن أصحاب الأخلاق الكريمة.

بمرور الأيام، تألقت «ثريا» في فن المونولوج ونافست كبار الفنانين مثل محمود شكوكو، إسماعيل ياسين، وكذلك برعت في التمثيل والرقص، وسافرت إلى عدة دول عربية مثل لبنان، العراق، كما شاركت في حفل استقلال الجزائر. السينما، المحطة التالية التي وصل إليها قطار «موهبة ثريا» بعد نجاحها الباهر في فن المونولوج، حيث شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، مثل «لو كنت غني»، «وأخيرا تزوجت»، كما شاركت في بطولة مجموعة من المسرحيات الكوميدية مثل «لوكاندة الفردوس»، «القرش الأبيض»، قبل أن تعلن اعتزالها الفن في عام 1969 لتهتم بشؤون منزلها وعائلتها، ولكنها عادت مرة أخرى لتشارك في آخر أفلامها وهو فيلم «اثنين ضد القانون». شاركت الفنانة ثريا حلمي مع الكوميديان الراحل الفنان إسماعيل ياسين في العديد من الأعمال الفنية مثل: (إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، حلال عليك، الهوا مالوش دوا، بيت الأشباح، المليونير)، وقدمت معه مونولوجاً غنائياً بعنوان «عاوز أروح»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وجمع بينهما الحب والصداقة، وغنى لها «سمعة» في عيد ميلادها مونولوج «عيد ميلاد سعيد»، وردت عليه بمونولوج آخر تتغزل فيه في صفات ومميزات إسماعيل ياسين.

تزوجت ثريا حلمي من أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصابني، الذي أحبها حبا شديدا، وأصر على الزواج منها، وقام بتغيير ديانته من أجلها ليستطيع الزواج منها، وتوفيت الفنانة ثريا حلمي في التاسع من أغسطس في عام 1994 عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة إرثاً فنياً سيظل خالداً في ذاكرة السينما المصرية.

