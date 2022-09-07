تفاصيل ارتباط جيهان خليل وإسلام حافظ

النهار Plus

أعلن الفنان والسيناريست إسلام حافظ، عن خطبته للفنانة المغربية جيهان خليل، التي ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج «ارب كاستنج»، والتي فازت به، لتبدأ انطلاقتها في مصر، من خلال مشاركتها في أكثر من عمل. وقام حافظ بنشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام يعلن من خلالها الخبر، وكتب قائلا: « أطيب ما رأت عيني.. الله يبارك فيكم جميعا.. حبي». لتنهال بعدها عاصفة من التهنئة من قبل زملائه في الوسط الفني، حيث قاموا بإعادة نشر صورتهما معا مصحوبة بالتهنئة، ومنهم الفنان محمد رجب والفنان محمود متولي وإسلام جمال وأحمد زاهر وآخرون. وبدأت علاقة إسلام وجيهان في كواليس مسلسل «علامة استفهام» الذي قدم في عام 2019، وكان باكورة أعمال حافظ كمؤلف بجوار عمله كفنان وممثل، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية للغاية، تحولت لمشاعر حب بين الاثنين، ومع بداية التحضير لمسلسل «ديفيليه» للفنانة وفاء عامر وعاد اللقاء بين الاثنين، واعترف حافظ بحبه الكبير لها ليطلب خطبتها قبل أن تجيب بالموافقة. تدور قصة مسلسل «ديفيليه» في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

