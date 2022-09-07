للمرة الأولى.. اجتماع وزاري عربي بقيادة نسائية

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، امس اجتماع الدورة العادية 158، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحث الاجتماع أبرز قضايا المنطقة العربية في ظل التطورات العالمية الراهنة، كما تطرق وزراء الخارجية العرب، الى الأمن الغذائي وأمن الطاقة في الدول العربية، إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والنظر في سبل تعزيز العمل العربي المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة، وعلاقات التعاون التي تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث مثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المقبلة لاسيما على مستوى القمة.

وتسلمت ليبيا رئاسة الدورة 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، من لبنان حيث تترأس الجلسة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي قالت في تصريحات لها إنها ستكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة معربة عن أملها بأن يكون ذلك باكورة خير لعودة ليبيا إلى دورها الطبيعي في قلب الأسرة العربية. وستكون رئاسة ليبيا لهذه الدورة من الاجتماع الوزاري العربي، هي أول ترؤس ليبي للمجلس بالجامعة العربية منذ 9 سنوات، وفق ما أوضحت المنقوش.

من جهة ثانية ترأست السفيرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية مريم الكعبي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وعقد المندوبون الدائمون اجتماعاتهم يومي 4-5 سبتمبر على هامش الوزراء العرب عدة اجتماعات منها اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل الجلسة الافتتاحية؛ وكذلك عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن وعضوية (مصر، السعودية، الجزائر، فلسطين، قطر، المغرب، تونس، الإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية). ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

