الوفد المصري انسحب قبل كلمة المنقوش

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: ذكرت قناة العربية الفضائية على موقعها الالكتروني امس ان الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري انسحب من جلسة الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة قبيل إلقاء وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش كلمة بلادها دون إصدار أي بيان حول ذلك. وترأست وزيرة الخارجية الليبية الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية، رغم معارضة الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لهذه الخطوة. وأكدت المنقوش وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية أنه يجب السعي لإجراء الانتخابات النيابية. ودعت أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة امس إلى تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021. كما طالبت البرلمان الليبي التعاون في سبيل الوصول إلى هذا الاستحقاق، ودعت أيضاً لعقد اللقاء التشاوري القادم على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس.