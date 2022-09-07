بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رفض الرئيس الأميركي جو بايدن، فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب وذلك في رد مقتضب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يدخل إلى البيت الأبيض وقامت إحدى الصحافيات بطرح سؤال عليه حول تصنيف روسيا كدولة راعية لإرهاب وقالت الصحافية سيدي الرئيس.. هل يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب؟ وأجاب بايدن قائلا لا، قبل أن يواصل طريقه، وحاولت الصحافية سؤاله عن السبب لكنه لم يلتفت لها.

وقبل بايدن، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التنصيف، في يونيو من هذا العام.

وتضغط أوكرانيا وبعض المشرعين الأميركيين لاعتماد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وحذرت الخارجية الروسية في وقت سابق أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

روسيا

وعلى وقع التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب جراء الأزمة الأوكرانية جددت الخارجية الروسية امس اتهامها للدول الغربية بـشن حرب شاملة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع مجلة الشؤون الدولية، إن الدول الغربية تخوض تلك الحرب بأشكال هجينة وفي مختلف المجالات، وفق تعبيره. كما اعتبر أن درجة غضب الخصوم والأعداء هائلة وغير عادية، وفق وصفه.

تأتي هذه التصريحات وسط تدهور كبير تشهده العلاقات بين موسكو والغرب بسب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومنذ بدء الاشتباكات اتهمت الدول الغربية روسيا بالتورط بجرائم حرب، كما دعت إلى الضغط أكثر على موسكو، مقابل دعم كييف بالسلاح والعتاد. يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت بدأت يوم الـ 24 فبراير الماضي، ومازالت مستمرة حتى الآن.ومنذ ذاك التاريخ، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع المعارك.

الى ذلك اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف محيط محطة زاباروجيا النووية جنوبي أوكرانيا، وقالت البعثة الروسية لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إن القوات الأوكرانية قصفت مرة أخرى الاثنين محيط محطة زاباروجيا النووية حيث سقطت 3 قذائف قرب مخزن الوقود ومخازن نفايات صلبة مشعة ووحدة للطاقة في المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا. وتسيطر روسيا على محطة زاباروجيا منذ أوائل مارس الماضي، وتتبادل مع أوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة وتعريضها للخطر. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة امس. وأعلنت شركة إينرغوأتوم الأوكرانية الحكومية والوكالة الدولية للطاقة الذرية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة زاباروجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، عازية الأمر إلى اندلاع حريق بسبب القصف.

