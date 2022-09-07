تراس تتسلم التكليف الملكي بقيادة بريطانيا

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لندن- الوكالات: تسلمت ليز تراس أمس رسميا منصب رئاسة حكومة بريطانيا، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته في أعقاب سلسلة من الفضائح. وفي ظل أزمة تضخم وركود تلوح في الأفق، ستكون تراس رابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات. واستلمت المسؤولية ?مع حيازتها لتأييد سياسي هش هزمت به منافسها ريشي سوناك. سيكون أمامها قائمة مضنية لأمور ينبغي إنجازها، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وتخلف تراس في هذا المنصب بوريس جونسون الذي أنهى فترة دامت ثلاث سنوات من الاضطرابات وحض جونسون الذي أجبره حزب المحافظين على ترك منصبه في أعقاب سلسلة من الفضائح البلاد على التكاتف ودعم خليفته. وبعد خطاب وداعي خارج مقر إقامته الرسمي في داوننيغ ستريت، غادر جونسون لندن متجها إلى اسكتلندا ليقدم استقالته للملكة إليزابيث. قبل ان يتم تعيين تراس رئيسة للوزراء لتبدأ في تشكيل الحكومة.

وستقع الآن على عاتق تراس البالغة من العمر 47 عاما مسؤولية إدارة دفة الأمور في بريطانيا وسط ركود يلوح في الأفق وأزمة طاقة تهدد الموارد المالية لملايين الأسر والشركات. وتسببت بالفعل خطتها لتعزيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية مع تخصيص عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للحد من تكاليف الطاقة في انزعاج الأسواق المالية بشدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.

وقال جونسون في خطابه «ما أقوله لزملائي المحافظين حان الوقت لإنهاء المشاحنات السياسية... حان الوقت لنا جميعا للوقوف وراء ليز تراس وفريقها وبرنامجها».

ووعدت تراس باتخاذ «إجراءات جريئة» للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من بينها خفض الضرائب على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم معدل التضخم في بريطانيا الذي بلغ بالفعل 10.1 في المئة وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى.

وقال جونسون انه سيدعم زعيمة حزب المحافظين الجديدة والحكومة التي ستشكلها في كل خطوة. وأشار إلى أن هذا الوقت عصيب للاقتصاد وللعائلات في جميع أنحاء البلاد لكن يمكن تجاوزه لافتا إلى أنه يعلم أن تراس وحكومتها سيفعلون كل ما في وسعهم لإخراج الجميع من أزمة الطاقة. ومازال جونسون (58 عاما) محبوبا في صفوف القاعدة الشعبية للمحافظين، على اعتباره فائزا في الانتخابات ويتمتع بكاريزما عالية، لاسيما مع إدارته دفة البلاد أثناء خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة وباء «كورونا».

وأُعلن مساء الاثنين فوز تراس بعد انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو. وتتضمن مراسم تسليم السلطة توجّه القادة الذين يغادرون مناصبهم والقادمين على حد سواء إلى قصر باكينغهام وسط لندن، لكن سيتعيّن على جونسون وتراس هذه المرة التوجه إلى منتجع الملكة (96 عاما) حيث تقضي عطلتها الصيفية السنوية في شمال شرق أسكتلندا إذ يصعب عليها قطع إجازتها بعدما واجهت مشاكل صحية. ويتوقع أن يتولى وزير الأعمال كواسي كوارتينغ منصب وزير المالية، وأن تسلّم حقيبة الداخلية إلى المدعية العامة سويلا برافرمان، بينما سيتولى جيمس كليفرلي وزارة الخارجية.

