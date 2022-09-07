«تاتشر الأوكرانية».. ليز تواجه «شتاء التضخم القارس»

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: لا وقت للراحة أمام رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس التي اختارها أعضاء حزب المحافظين لخلافة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في زعامة الحزب الحاكم، تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة وفور اعلان فوزها بدأت المطالب تتقاطر على تراس لوضع خطة طوارئ تواجه غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة. وتدخل ليز تراس مقر رئاسة الوزراء «داونينغ ستريت 10» في لندن، لتجد على طاولتها عددا من الملفات الحارقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة لإنقاذ المواطنين واقتصاد البلاد من أزمة لم تشهد بريطانيا مثيلا لها منذ نصف قرن.

ورغم أن تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية لم تكن ضمن المرشحين المفضلين لخلافة بوريس جونسون عند بداية السباق نحو رئاسة الوزراء فإنها نجحت في حشد دعم كبير بين قواعد حزب المحافظين خصوصا عندما انحصرت المنافسة بينها وبين وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، وبدا هذا واضحا من نتائج انتخابها زعيمة لحزب المحافظين بنسبة 57% من الأصوات. ومن الصعب ربط هذه النتيجة الكبيرة بالبرنامج الانتخابي لتراس لوحده. فبمقارنته ببرنامج ريشي سوناك يعدّ سوناك أكثر فعالية وواقعية. وتدخلت عوامل أخرى في اختيار تراس، من بينها أن قواعد حزب المحافظين كما يبدو غير مستعدة لانتخاب زعيم من أصول هندية، ليكون أول رئيس وزراء ملوّن ومن أصول أجنبية يقود بريطانيا.وسيكون على تراس أن تفرج عن الإجراءات التي وعدت بها لإنقاذ الملايين من البريطانيين من شبح الفقر، في الأيام المقبلة، والتعامل مع ملفات معقدة ستحدد مصير البلاد.

صورة تاتشر

استفادت ليز تراس من الحرب في أوكرانيا في الترويج لصورتها كخليفة لمارغريت تاتشر عندما ظهرت مع بداية الحرب وهي فوق دبابة لجيش بلادها، لتحاكي صورة تاتشر التي عُرفت «بالمرأة الحديدية». وبلغت الحماسة بتراس أنها شجعت مواطني بلادها على الذهاب إلى أوكرانيا من أجل القتال، قبل أن يتدخل القادة العسكريون لانتقاد هذا الموقف والتحذير من خطورته.

وستواصل تراس سياسة سلفها بوريس جونسون في الدعم السخي لأوكرانيا عسكريا وماليا، والتصعيد مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

أزمة الطاقة

تعيش بريطانيا على وقع ارتفاع مستمر وصاروخي لأسعار الغاز والكهرباء، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة الطاقة السنوية أكثر من 4500 دولار، وذلك سيجعل أكثر من 8.5 ملايين أسرة بريطانية مهددة «بالفقر الطاقي» بحلول شهر يناير المقبل. ومن المنتظر أن تعلن تراس عن عدد من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، وفي مقدمتها تجميد الزيادة المستمرة في سقف أسعار الغاز التي ترتفع كل 3 أشهر، ومن شأن هذا الإجراء أن يلجم جماح الأسعار التي ارتفعت بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي. وهذه الخطوة ستكلف خزينة الدول عشرات المليارات من الدولارات، وحتى الآن من غير المعروف كيف ستوفرها حكومة تراس المقبلة، إلا أنها الخيار الوحيد المتاح لمواجهة أزمة الطاقة.

غلاء المعيشة

تواجه بريطانيا أكبر موجة تضخم منذ أكثر من 40 سنة ومن المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 15% بحلول بداية العام المقبل، مع دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود قد تمتد إلى نهاية سنة 2023. ووضعت تراس خطة تقوم على خفض الاقتطاعات الضريبية من أجور الموظفين لمصلحة الخدمات الصحية، وتعليق «الضريبة الخضراء» وهي جزء من فاتورة الطاقة التي تدفع للمشاريع الاجتماعية والخضراء، والمساعدة على الاستدانة. وقد تساعد هذه الإجراءات المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة على المدى القصير، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من ضرب مداخيل الدولة الضريبية والتأثير على نمو الاقتصاد، والدخول في حالة ركود مزمن قد تمتد أكثر من سنة.

البريكست العسير

تروّج ليز تراس لنسها بأنها شخصية متشددة في التعامل مع ملف البريكست (اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي) واختارت خط التصعيد مع الاتحاد، رغم أنها كانت قبل الاستفتاء عليه من أنصار البقاء مع الاتحاد الأوروبي. وستواجه تراس عقبة أكبر في حال تبينّها لنهج متشدد مع الاتحاد الأوروبي، تتمثل في الموقف الأميركي الصارم الذي توعّد لندن بعدم المضي قدما في مفاوضات اتفاقية التبادل التجاري الحر، إذا أصرّت الحكومة البريطانية على الانسحاب من البرتوكول الخاص بأيرلندا.

