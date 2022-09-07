%14 فقط من البريطانيين يتوقعون «أداء حكومياً أفضل»

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: كشف استطلاع جديد للرأي في بريطانيا أعده معهد «يوغوف» أن 14% فقط من البريطانيين يتوقعون أن يكون أداء رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس أفضل من سلفها المستقيل بوريس جونسون بينما لا يثق معظم المواطنين بقدرتها على حل أزمة تكاليف المعيشة.

وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما، ليسجل 10.1% في ظل توقعات بأن القادم أسوأ، بينما يخيم شبح الركود مع دخول فصل الشتاء. ويعاني السكان من زيادة نسبتها 80% في فواتير الغاز والكهرباء، كما تحذّر الأعمال التجارية من أنها قد تنهار في حال ارتفاع التكاليف بشكل أكبر.

