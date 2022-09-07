بايرن في مهمة صعبة أمام إنتر

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يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونيخ الألماني على ملعب سان سيرو في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة

دوري أبطال أوروبا. وأوقعت قرعة دور المجموعات إنتر في المجموعة الثالثة بجانب كل من برشلونة الإسباني وبايرن وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وكان إنتر خسر في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي الممتاز أمام نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين إنتر وبايرن في البطولة منذ نحو 11 عاما، حينما التقيا في الدور ثمن النهائي.

وتلقى الفريق البافاري ضربتين متتاليتين من إنتر قبل أكثر من عِقد، مما حرمه من اللقب في موسمين على التوالي. وفشل العملاق البافاري في قنص اللقب عام 2010 حينما واجه إنتر نفسه في نهائي مدريد بملعب سانتياغو برنابيو. وتلك المباراة شهدت انتصار إنتر بهدفين دون رد، ليحمل النيراتزوري آخر ألقابه في البطولة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم تكن تلك الضربة الوحيدة التي تلقاها بايرن من إنتر، بل عاد الأخير في الموسم التالي مباشرة لحرمان بطل ألمانيا من الاستمرار في البطولة.

وتسبب الفريق اللومباردي في إقصاء بايرن من دور الـ16، وفاز حينها العملاق البافاري في ميلانو 0-1 قبل أن يرد إنتر الدين لنظيره الألماني بالفوز عليه في ميونخ 3-2، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، التي ألغيت أخيرا. ولذلك، يطمح مشجعو بايرن ميونخ في الفوز على الإنتر ذهابا وإيابا، للثأر المزدوج من ضربتي 2010 و2011. ويلعب اليوم في المجموعة ذاتها برشلونة مع فيكتوريا بلزن إذ يسعى النادي الكاتالوني بقيادة لاعبه السابق تشافي هرنانديز إلى تحقيق بداية قوية في البطولة، خصوصا انه يلعب في مجموعة موت التي تعد من أصعب المجموعات في البطولة.

من جانبه، يستهل ليفربول مشواره في دوري الأبطال بمواجهة نابولي الإيطالي، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. ويملك ليفربول في رصيده 6 ألقاب في أمجد الكؤوس الأوروبية كان آخرها في موسم (2018- 2019)، ويسعى لاستعادة اللقب من جديد بعد خسارة نهائي الموسم الماضي بهدف دون رد أمام ريال مدريد.

ووقع ليفربول في نسخة هذا العام في المجموعة الأولى، إلى جوار كل من أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي إضافة إلى رينجرز الاسكتلندي.

وسبق أن وقع الفريقان معا في المجموعة الثالثة في موسم (2018- 2019)، وحينها خسر ليفربول في اللقاء الأول بإيطاليا بهدف دون رد، وحقق في الجولة الأخيرة انتصارا بهدف دون رد أيضا في ملعب أنفيلد.

وفي أبرز مواجهات اليوم يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بورتو البرتغالي، فيما يواجه توتنهام الانكليزي نظيره مرسيليا الفرنسي.

