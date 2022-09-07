غريزمان .. أسير الـ 27 دقيقة

دوليه

بات المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان أسير الوقت مع أتلتيكو مدريد الاسباني، اذ يقتصر دوره على فتات الدقائق منذ بداية الموسم، حيث من المتوقع ألاّ يشذ عن هذه القاعدة عندما يستقبل فريقه بورتو البرتغالي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويبدو «غريزو» عالقا بين برشلونة الذي يمتد عقده معه حتّى 2024 ونادي العاصمة مدريد المعار إلى صفوفه للموسم الثاني تواليا، بما يتعلق ببنود عقده. بحسب الصحافة الإسبانية، سيتم تنشيط خيار الشراء من قبل «كولتشونيروس» والبالغ 40 مليون يورو تلقائيا في حال خاض الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50 في المئة (أو أكثر) من مبارياته خلال الموسم الحالي. لذا، ومن أجل عدم تفعيل هذا الخيار قرّر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرّب أتلتيكو وبطلب من الادارة حدّ دقائق المهاجم الدولي الفرنسي (108 مباريات دولية، 42 هدفا) بـ 27 دقيقة فقط من الإفراج المشروط لكل مباراة، لتجنب إجبار ناديه على دفع قيمة شراء غريزمان بثمن باهظ.