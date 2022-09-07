أتالانتا انفرد بالصدارة

دوليه

انفرد اتالانتا بصدارة بطولة ايطاليا بفوزه على مونتسا 2-0 في ختام المرحلة الخامسة أول من أمس ملحقا الهزيمة الخامسة تواليا بالفريق الصاعد للمرة الاولى في تاريخه الى مصاف اندية الدرجة الاولى.

ورفع اتالانتا رصيده الى 13 نقطة مقابل 11 لكل من نابولي وميلان، واستأثر بالمركز الاول، مستغلا الخسارة القاسية لروما الذي كان يقاسمه الصدارة، امام اودينيزي برباعية نظيفة ليتراجع فريق العاصمة الى المركز الخامس مع 10 نقاط.

وتألق في صفوف الفائز مهاجمه الشاب الدنماركي راسموس هويلوند (19 عاما) القادم اليه من شتورم غراتس النمسوي الشهر الماضي مقابل 17 مليون يورو، والذي افتتح له التسجيل بعد مرور 56 دقيقة.

ثم سدد النيجيري اديمولا لوكمان كرة قوية اصطدمت بالمدافع البرازيلي مارلون سانتوس لتتحول خطأ في مرمى فريقه (64).

يذكر ان اتالانتا وخلافا لفرق الصدارة، لا يشارك هذا الموسم في اي مسابقة اوروبية بعد حلوله ثامنا الموسم الماضي، وبالتالي يستطيع تركيزه جهوده على المسابقتين المحليتين.

وقال مدرب اتالانتا جان بييرو غاسبيريني «لم يسبق ان تصدر اتالانتا منفردا الترتيب في تاريخه. انه امر جميل للاعبين وانصار النادي». واضاف «يستطيع انصار النادي الاستمتاع لكن مازال امامنا الكثير من العمل». في المقابل، لا يزال مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني يلهث وراء اول نقطة له هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، تعادل ساليرنيتانا الذي تحاشى الهبوط الموسم الماضي مع ضيفه امبولي 2-2.

