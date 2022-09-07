بوغبا قرر الخضوع إلى عملية جراحية

دوليه

قرّر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا الخضوع لعملية جراحية لإزالة الغضروف في ركبته اليمنى بعد أن رفض اللجوء إليها مطلع أغسطس الماضي، ما يرسم علامة استفهام حول قدرته على المشاركة في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر بعد شهرين ونصف الشهر. وكشف مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي: «خرج بوغبا لكي يتدرب هذا الصباح، لكنه توقف ثم قرّر إجراء العملية الجراحية» مشيرا إلى أنّه لن يعتمد عليه من الآن وحتى فترة التوقف قبل كأس العالم المقررة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وذكرت تقارير في الصحف الإيطالية بأنّ التعافي من عملية جراحية في الغضروف يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع ما يعني إمكانية أن يتواجد بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية للمدرب ديدييه ديشان للمونديال. وفق مصادر مقربة من النادي، فإنّ يوفنتوس سيصدر بيانا بعد خضوع اللاعب للعملية التي لم يحدد موعدها حتى الآن.

