تيافو أقصى نادال من «أميركا المفتوحة»

دوليه

حقق الأميركي فرانسيس تيافو مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى الإسباني رافاييل نادال من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى.

وصعد تيافو المصنف السادس والعشرين عالميا إلى الدور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على نادال المصنف الثالث عالميا في الدور الرابع بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة (6-4 و4-6 6-4 و6-3). وسيلتقي تيافو في الدور ربع النهائي مع الروسي أندريه روبليف.

وكان روبليف بلغ الدور ربع النهائي بسهولة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 و6-4، آوسبق لروبليف ان بلغ هذا الدور في البطولة الاميركية مرتين عامي 2017 و2020. وحقق الروسي نجاحات عدة منذ مطلع الموسم الحالي بتتويجه بطلا لثلاث دورات في مرسيليا ودبي وبلغراد، كما بلغ ربع النهائي في بطولة رولان غاروس في يونيو الماضي.

وقال روبليف بعد المباراة «لعبت مباراة جيدة. نجحت في حسم الامور في ثلاث مجموعات وانا سعيد للغاية».

