مرتضى: زيزو رفض 150 مليون جنيه من أجل الزمالك

دوليه

أعلن الزمالك المصري بشكل رسمي تجديد عقد نجمه أحمد سيد زيزو لمدة 3 مواسم دون وجود شرط جزائي في العقد الجديد. وقال مرتضى منصور رئيس النادي عبر قناة الزمالك «الشرط الجزائي بعقد زيزو كان على الموسم الماضي فقط بمبلغ 2.5 مليون دولار، ولكن من أول الموسم المقبل الشرط الجزائي 25 مليون جنيه فقط». وأضاف «كان هناك عرض آخر من فريق نانت الفرنسي بمبلغ 150 مليون جنيه مصري وهذا أكبر من عرض الريان القطري ولكن زيزو اختار الزمالك». وأردف «المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا طلب 9 لاعبين واقتربنا من أغلب الصفقات التي طلبها المدرب وسنعلن عن ذلك قريبا». وأشار: «عمر كمال لم يكن يريد السفر مع فريق فيوتشر للمشاركة في كأس الكونفدرالية ولكن تم إجباره على ذلك من مجلس الإدارة وعلي ماهر المدير الفني وطلبوا مقابل تركه الحصول على سيد نيمار ومحمود علاء ومروان حمدي».

بدوره، أعلن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك رحيله عن صفوف الفريق وذلك عقب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» «نهاية المشوار، في الحقيقة لا أعرف كيف أتحدث عن مشاعري، ولكن أوجه الشكر لجمهور نادي الزمالك سواء من دعمني أو انتقدني.. أنتم في قلبي مهما حدث».

وأضاف: «أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على الثقة الكبيرة على مدار 14 سنة، حيث حصلت خلالها على 12 بطولة وكنت أرغب في المزيد وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير.. شكرا أمير مرتضى، ونعم القائد والأخ في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلى عن أحد».

