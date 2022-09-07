ميلويفيتش مرشح لتدريب الأهلي

دوليه

دخل المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي المصري خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تمت إقالته لتراجع النتائج. وتواصل إدارة الأهلي دراسة العديد من السير الذاتية من مختلف الجنسيات الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد ليقود فترة الإعداد للموسم المقبل. وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بالدوري المصري كما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ونهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر أمام الزمالك. وأثار ذلك الأمر موجة غضب كبيرة من الجماهير التي تطالب الإدارة بالتعاقد مع مدرب كبير وضم لاعبين جدد يصنعون الفارق. إلى ذلك قرر الأهلي قطع إعارة المدافع محمد مغربي المعار لصفوف تيبليتسه التشيكي. وخاطب الأهلي النادي التشيكي بشكل رسمي لقطع الإعارة من أجل عودة المدافع الشاب للاستفادة منه في الموسم الجديد.

