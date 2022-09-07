عاشور زار وفد السيب وهاتف السفير العماني: ما حدث لا يعكر صفو المحبة بين الكويت ومسقط

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زار رئيس النادي الـعـربـي عبدالعزيـز عاشـور وفد فـريـق نـادي السيب العمانـي فـي محـل إقامتهـم بالـبلاد، مقدمـا لهم التهنئة بمناسبة بلوغ نهائـي الـغـرب لـكأس الاتحاد الآسيوي بعد الفوز على الأخضر 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت ضمن نصف نهائي منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي.

وشهدت المباراة أحداثاً مؤسفة بعد نهايتها عندما انطلق حارس الأخضر سليمان عبدالغفور تجاه لاعب السيب داوودا كوسموس، وحدث فوضى وتشابك تدخل فيه أكثر من طرف منهم رئيس جهاز الكرة في العربي علي مندني.

وبيـن عاشور للضيـوف أن الرياضـة فـوز وخسـارة والأهـم هـو روح المحبة والتعاون مقدمـا كل التقديـر لـهـم وواضـعـا كل إمكانات الـنـادي تحـت تصرفهـم، وأن مـا حـدث فـي نهايـة اللـقـاء يعتبـر عابـرا وبسيطا ولا يعكـر صـفـو الـعـلاقـة والمحبـة السـائدة بين الشعبين الشقيقين.

بدوره أعـرب نائب رئيـس ناديب السيب يوسـف الوهيبـي عـن كل التقدير لزيارة رئيس النـادي الـعـربـي، مؤكدين أن مـا يـربـط الكويـت وسلطنة عمـان أكبـر وأسـمـى مـن أي أمـور أخـرى وأن مـا حـدث فـي اللـقـاء يـحـدث فـي كل دول العالـم وينتهـي مـع انتهـاء أحـداث المباراة.

كما قام عاشور بالاتصـال بسفير سلطنة عمـان الدكتـور صـالـح بـن عامـر الـخـروصـي مـبـاركـا لـه فـوز وتأهـل نـادي السيب، وشاكرا حضوره المباراة وتقديمـه كل التسهيلات اللازمة للرياضيين.

وثمـن عاشـور تـعـاون السفير وأخلاقـه الـعـالـيـة والـراقيـة التي جعلتـه خيـر مـمـثـل لـبلاده، وبدوره أكـد السفير الخروصـي أن الرياضـة وئام ومحبـة وتمنى التوفيـق والتقـدم لـلـنـادي الـعـربـي والرياضة الكويتية.

