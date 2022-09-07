سليمان يعتذر ويبرر

محلية

توجه حارس وقائد النادي العربي سليمان عبدالغفور بالاعتذار من الجهاز الإداري ولاعبي فريق السيب العماني بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الفريقين أول أمس. وكتب عبدالغفور منشوراً على حسابه الشخصي في تويتر يبرر فيه ما قام به بعد المباراة مع اعترافه بأنه لم يتمالك أعصابه.

ولفت إلى ان اعتذاره لا يشمل محترفي الفريق العماني وأحد أفراد الطاقم الطبي لأنهم قاموا باستفزازه، وقال: « على مدار اكثر من 14 سنة سنة بالكرة عمري ما تهجمت على اي احد وكان تربطني علاقه مع جميع اللاعبين سواء على المستوى المحلي او الدولي الاحترام والمودة وتقبل الخسارة ومهما حدثت من احداث لا تطلع من الروح الرياضة».

