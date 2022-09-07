ترينتشوفسكي: أتحمل مسؤولية الخسارة

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اعتبر المقدوني يوغوسلاف ترينتشوفسكي مدرب العربي أن فريقه استفاد الكثير من الدروس خلال المباراة التي خسرها أمام السيب العماني 1-2 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أول من أمس على ملعب نادي الكويت، ضمن نصف نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي. وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية دون أن ينجح أي منهما في التسجيل، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين. وفي الوقت الإضافي تمكن السيب من تسجيل هدفين بواسطة محسن الغساني (96) وصلاح اليحيائي (99)، مقابل هدف للعربي بواسطة كينغسلي ايدو (115).

وقال ترينتشوفسكي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أهنئ فريق السيب على التأهل، وأود أن أقول أنهم استحقوا الفوز، حيث كان من الواضح أنهم أقوياء جداً من الناحية التكتيكية، وكان لديهم لاعبين جيدين على الصعيد الفردي». وأضاف المدرب المقدوني الشمالي: «أعتقد أن لدينا بعض المشاكل، حيث أنه للعب على مثل هذا المستوى يجب أن نلعب على أعلى مستوى في الكويت، ويجب أن نلعب بوتيرة عالية». وتابع: «أنا كمدرب أتحمل مسؤولية النتيجة، ولكن يجب أن نتعلم من هذه الخسارة، وأن نقوم بالتغييرات اللازمة للتحسن».

