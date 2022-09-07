مدرب السيب: نستحق الفوز

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أكد الروماني ايلي ستان مدرب نادي السيب العماني أنه كان واثقاً من قدرة فريقه على تحقيق الفوز عندما تغلب على مضيفه العربي الكويتي 2-1 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وقال ستان في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنت أعرف دائماً أننا يمكن أن نحقق الفوز، حيث أن لديّ في الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين، ويقف خلفهم فريق إداري صلب». وأضاف المدرب الذي استلم تدريب السيب خلال فصل الصيف ليخوض تجربته الثانية مع النادي: «أريد أن أهنئ اللاعبين، حيث أنني أثق بهم منذ لحظة وصولي».

وأوضح: «هذه المرة الثانية التي أدرب فيها الفريق، والأمر المختلف هذه المرة عن عام 2003 هو أن اللاعبين في حالة جيدة للغاية منذ لحظة قدومي». وأردف بالقول: «يجب أن أشكر فريق الإعداد البدني في النادي، وكذلك الإدارة، حيث أنهم قريبين جداً من اللاعبين». وأشاد المدرب بتفهم اللاعبين الكامل لفلسفته في اللعب، وقال: «كانت تعليماتي للاعبين أن يحافظوا على تنظيمهم، وأخبرتهم أننا يمكن أن نسجل في أول 5 أو 10 دقائق، وربما نخوض أشواط إضافية أو حتى ركلات الترجيح، ولكن يجب أن نحافظ على تنظيمنا».

وختم: أنا لدي لاعبين جيدين للغاية، وأنا سعيد جداً أن الجميع في النادي يتفهمون فلسفتي، وسوف نحقق نتائج أفضل لأن اللاعبين يرغبون في التعلم».

