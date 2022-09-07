هوساج انضم إلى «طائرة الكويت»

محلية

انضم محترف فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت الألباني غازميند هوساج إلى الفريق بعد وصوله أول من امس إلى البلاد. وكان الأبيض تعاقد مع هوساج والروسي رومان دانيلوف لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. ويشغل هوساج (35 عاما) الذي يخوض أول تجاربه في منطقة الخليج، مركز 4، فيما يلعب الروسي (37 عاما) الذي سيصل في الأيام المقبلة في مركز 2. ويسعى الأبيض من خلال هذا التعاقد إلى مواصلة تحقيق الألقاب المحلية والمنافسة على البطولات الخارجية. وسيبداً المحترف الألباني تدريباته مع الفريق اليوم. وكان «طائرة الكويت» جدد عقود لاعبي الفريق الذي تجاوزا 30 عاماً وهم الخماسي عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالله بوفتين، عبدالرحمن العتيبي وناصر الرفاعي. ويخوض الأبيض تدريباته اليومية بقيادة المدرب الأرجنتيني داميان اريداندو ومساعد ماكس وهو سيقيم معسكراً خارجياً خلال الفترة المقبلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.