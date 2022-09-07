loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

هوساج انضم إلى «طائرة الكويت»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 07 سبتمبر 2022

انضم محترف فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت الألباني غازميند هوساج إلى الفريق بعد وصوله أول من امس إلى البلاد. وكان الأبيض تعاقد مع هوساج والروسي رومان دانيلوف لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. ويشغل هوساج (35 عاما) الذي يخوض أول تجاربه في منطقة الخليج، مركز 4، فيما يلعب الروسي (37 عاما) الذي سيصل في الأيام المقبلة في مركز 2. ويسعى الأبيض من خلال هذا التعاقد إلى مواصلة تحقيق الألقاب المحلية والمنافسة على البطولات الخارجية. وسيبداً المحترف الألباني تدريباته مع الفريق اليوم. وكان «طائرة الكويت» جدد عقود لاعبي الفريق الذي تجاوزا 30 عاماً وهم الخماسي عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالله بوفتين، عبدالرحمن العتيبي وناصر الرفاعي. ويخوض الأبيض تدريباته اليومية بقيادة المدرب الأرجنتيني داميان اريداندو ومساعد ماكس وهو سيقيم معسكراً خارجياً خلال الفترة المقبلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة