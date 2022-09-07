ختام مهرجان «الواعدين»

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اختتم مساء الاحد مهرجان الواعدين الودي مواليد 2008 على ملعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً. واحتل كاظمة المركز الأول في المجموعة الأولى والتي ضمت ايضا العربي واليرموك والصليبخات. كما احتل الكويت المركز الأول في المجموعة الثانية والتي ضمت ايضا السالمية والنصر والساحل. وجاء القادسية اولاً في المجموعة الثالثة والتي ضمت ايضا برقان والجهراء وخيطان. ويحرص اتحاد الكرة من خلال هذه المهرجانات الى صقل مهارة اللاعبين الواعدين وتنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية بالشكل الافضل. كما يولي الاتحاد هذه المهرجانات اهمية كبيرة، لاسيما أن فئة الواعدين والبراعم تعد أحد أهم روافد المنتخبات الوطنية، وصقلها وتبنيها منذ الصغر سيحقق الفائدة منه مستقبلاً.