الاخيرة

قبيل كل انتخابات وخلال الحملات يرفع المرشحون سقف توقعاتهم، بينما الحكومة تعلق آمالاً كبيرة على ما يمكن أن تحصل عليه من كتلة نيابية قادرة على تمرير برنامجها، أو ما تراه مناسباً من خلالها، فيما الحقيقة أن الواقع السياسي يختلف كثيراً، إذ إن لكل فريق رؤيته، وحدوده وفقاً لمواقفه السابقة، والحالية، وما يمكن أن يستجد منها.

ولنكن في هذا الشأن واقعيين، إذ لن تتطابق الرؤية الحكومية مع مثيلتها النيابية، لأسباب عدة، أهمها حاجة النواب إلى تعزيز الرصيد الانتخابي من أجل المستقبل، وبالتالي فإن القوانين التي ستقترحها الحكومة، إذا لم تكن قائمة على تعزيز مكاسب شعبية ترضي النواب، ستكون محل جدل، وربما خلافات كبيرة، وهذا يعني أن أزمة ما ستنشأ بين الطرفين، أياً كان رئيس مجلس الأمة، أكان ممن تولى المنصب سابقاً وترك خلفه، آنذاك، تعارضاً في وجهات النظر مع الآخرين، أو إذا كان مستجداً، ولا ينسجم مع الحكومة أو شريحة من النواب، ولذلك فان الرئيس ستكون لديه بعض الخطوط التي لا يتعداها، وكذلك الطموحات التي تفرض عليه سلوكاً سياسياً معيناً لا يمكنه التخلي عنه.

كل هذا سيشكل عائقاً مهماً، وهو ما يمكن أخذه في الحسابات الحالية، وعدم اعتبار الغزل الكبير للحكومة الحالية، والإشادات شيكاً على بياض للمرحلة المقبلة، بل في الحقيقة ان الغزل هو نتيجة طبيعية لمرحلة الفراغ النيابي، حيث كل فريق يسعى إلى تعزيز مكاسبه، لكن هذا كله سيتغير حين تعلن نتائج الانتخابات، وتعرف الوجوه الفائزة.

استناداً إلى هذه الحقيقة لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المثل الشعبي الكويتي «لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر»، لأن التباين في وجهات النظر موجود، ومباح، فنحن نتحدث عن عملية ديموقراطية مستمرة منذ ستة عقود، وقد استقرت على تقاليد وعادات سياسية، من الصعب تغييرها إذا لم تكن هناك رؤية ثابتة في ما يتعلق بآلية إقرار القوانين، أساسها المصلحة الشعبية بالدرجة الأولى، وعدم التعلل بأي حجج، كما حدث في السابق، وأدى إلى الأزمة التي استفحلت وتسببت بالكثير من التراجع الاجتماعي والاقتصادي، والمعارضة السياسية.

من هنا، ووفقاً لكل الشعارات والمواقف المعلنة حالياً من المرشحين، وكذلك المواقف الحكومية فإن كل هذا لا يعول عليه، إذ لا شك في أن السلطتين ستواجهان أزمة، أو بالأحرى الطلاق، إذا لم يؤخذ، منذ الآن، بعين الاعتبار أن الخلاف في وجهات النظر مسألة صحية، بشرط ألا يصل إلى حد القطيعة، وتكرار الأزمة الماضية، وان أي اعتراض يعني كشف مكامن الخلل وإصلاحها في الاقتراحات والمشاريع، لذا لا بد من آلية واضحة للقبول بالتصويت والأخذ برأي الأغلبية، أما ما أفسده الدهر فلن يصلحه العطار!.

