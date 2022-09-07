رحيل الصديق ساير الساير

الاخيرة

اتصل بي قبل أيام قليلة الصديق ورفيق العمر المرحوم ساير بدر الساير من لندن وقال إنه في طريقه للكويت وسيتوقف في كابري بالجنوب الإيطالي لحضور حفل زفاف ابن أحد الاصدقاء، ثم اتصل لاحقاً من كابري قائلاً: إنه بالبحر الذي يعشقه، فكل البحور جميلة بنظر أبي عبدالله وكان رفيقاً حتى بالأسماك، فما يصطاده يعيده للبحر، كان ساير شخصية نادرة بحق بثقافته وسعة اطلاعه ونشاطه الاقتصادي الواسع ومعارفه وصداقاته بكبار الساسة ورجال الاقتصاد بالعالم من اليابان شرقا إلى الولايات المتحدة، ومازلت أذكر عندما صادفته مرة في نيويورك ودعاني لحفل عشاء اتضح أن الداعي فيه الرئيس بل كلينتون وزوجته السيدة هيلاري....

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ارتحل المرحوم ساير الساير إلى مصر صغيراً حيث درس في مدارسها الأجنبية وكلية فيكتوريا الراقية الشهيرة، ومن هناك توجه إلى بريطانيا حيث درس هندسة الطيران، وعمل لمدة قصيرة بذلك المجال وتركه ليدخل عالم الاقتصاد والأعمال من أوسع أبوابه، وكان بعيداً عن الإعلام، لذا ندر أن تجد له صورة أو لقاء رغم اتساع أعماله ومراكزه في القطاع الخاص، وكم كنت أتمنى لو أن القطاع العام قد استفاد من فكره ورؤاه الاقتصادية والمستقبلية للبلد قبل رحيله...

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ولم أرَ الصديق العزيز ساير إلا هاشاً باشاً ومبتسماً أياً كانت الظروف المحيطة به ومأساويتها، فقد توفيت زوجته الأولى وأم ابنه البكر عبدالله وشقيقاته في حادث مروري مروع حيث ذهبت -رحمها الله- ضحية سائق طائش تعدى على إشارة المرور الحمراء، وقد وقع الحادث مصادفة أمام ديوانية كان المرحوم ساير يزورها، وتوجه رواد الديوانية وهو معهم لمكان الحادث المقابل للديوانية ليفاجأ بأن الضحية هي زوجته وأم عياله...

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آخر محطة:

كان المرحوم ساير بدر الساير شديد الطيب والكرم وحب عمل الخير دون إعلام أو إعلان، لا تعرف شماله ما تعمله يمينه من خير ومساعدة الضعفاء والمحتاجين، وقد حباه الله بزوجة صالحة هي أم ابنته بدرية التي كانت بصحبته إبان وفاته بالجنوب الإيطالي، وقد وفرت له الحياة السعيدة حتى أيامه الأخيرة، فرحم الله أبا عبدالله وأسكنه فسيح جناته وعزاؤنا الحار لـزوجته وأبنائه وأهله وأقربائه ومحبيه وما أكثرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

