لاري يطمئن البريطانيين

الاخيرة

أشرف على مغادرة بوريس جونسون من «10 داونينغ ستريت» عشرات الصحافيين وأعضاء حزب المحافظين، الذين تجمعوا على طول الطريق الشهير صباح أمس لوداع رئيس الوزراء البريطاني السابق. لكن يبدو أن أحد المودعين أراد أن يتأكد أكثر من مغادرة جونسون، حيث رصدت كاميرات المصورين القط لاري، «كبير صائدي الفئران»، وهو يسير نحو عتبة الباب رقم 10، بعد انتهاء جونسون خطابه الأخير ومغادرته صحبة زوجته كاري مقر رئيس الوزراء البريطاني الرسمي، بعد 3 سنوات من إقامتهما فيه. ولاحقا غرد لاري على صفحته في «تويتر» قائلا: «نعم، لقد خرجت للتحقق من رحيله. لقد رحل».

