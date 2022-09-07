الخالد اطَّلع على خطط إنقاذ محتجزي السيول والأمطار

وطن النهار

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، جهوزية واستعدادات قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار القادم في مركز الاسناد بمنطقة الري بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وعدد من قيادات القوة. واستهل الجولة بالاطلاع على مضخات سحب المياه بأنواعها الهيدروليكية المتطورة والأحدث بالعالم اضافة إلى المضخات الكهربائية والميكانيكية بحميع احجامها والتي تقدر كمية سحب المياه من خلالها مايقارب 550 ألف لتر بالدقيقة، واطلع الوزير كذلك على باقي آليات ومعدات مركز الاسناد التي تتعامل مباشرة في عمليات الانقاذ وسحب المياه وفتح الطرق.

واطلع الوزير على خطط القوة المعدة لتنفيذ عمليات انقاذ الأشخاص المحتجزين والممتلكات جراء السيول والأمطار مع تفعيل دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة اي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الجو بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وفقا لاختصاص كل جهة.

وتفقد الخالد ورشة الإطفاء التي يتم فيها اصلاح الآليات واطلع على التطور الذي وصلت اليه في عملية اصلاح وصيانة آليات ومعدات الإطفاء وتصنيع بعض المعدات الضرورية التي يستخدمها رجال الإطفاء واطلع على عملية تأهيل الآليات القديمة التي خرجت من الخدمة وادخالها في الخدمة مرة اخرى بعد تطويرها حسب احتياج رجال الإطفاء واستمع إلى شرح حول اتخاذ القرارات التي تصدرها القيادة الميدانية في حالة وقوع الحوادث الكبرى وفي حالات الطوارئ.

