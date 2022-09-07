حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفي الإقامة

وطن النهار

أسفرت حملة أمنية شنها رجال قطاع شؤون الأمن العام وبالتنسيق والتعاون مع القطاعات الأمنية الميدانية ومنها قطاع شؤون الإقامة على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على منطقتي أسواق القرين والضجيج بمحافظتي مبارك الكبير والفروانية، عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة، و تمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه واستمرارا لحملاتها الأمنية الواسعة من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وبسط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد، قام قطاع شؤون الأمن العام وبالتنسيق والتعاون مع القطاعات الأمنية الميدانية ومنها قطاع شؤون الإقامة وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن العام اللواء عبد الله الرجيب بحملات أمنية على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على منطقتي أسواق القرين والضجيج بمحافظتي مبارك الكبير والفروانية. وقد اسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة.

