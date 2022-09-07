بلدية الجهراء عثرت على أسلحة وذخائر في السالمي

وطن النهار

في ظل الانتشار والتواجد الميداني لفرق الإزالة التابعة للبلدية لإزالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة، تم العثور على قذائف وذخيرة وبقايا أسلحة في منطقة السالمي - كيلو 8، من قبل فرق الإزالة في بلدية الجهراء. وأوضحت انه بعد العثور على قذائف وذخيرة وبقايا أسلحة في «خياش» مملوءة، قامت على الفور إبلاغ عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وأفادت البلدية أن فريق العمل الذي يواجه خلال عمله الكثير من الأخطار سواء في التعامل مع الممخالفين، أو عند العثور على مثل هذه الأسلحة التي تشكل خطراً كبيراً على أرواح العاملين.