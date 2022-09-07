تنسيق خليجي حول مواقف مجلس التعاون في المحافل الدولية

وطن النهار

ناقشت لجنة مسؤولي رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون المستجدات والمتابعات التي تمت بشأن مواقفها المشتركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بوكالات الأنباء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن ذلك جاء في أثناء الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة مسؤولي رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الذي نظمته الأمانة عبر الاتصال المرئي بمشاركة جميع وكالات الأنباء بدول المجلس. من جهته قال المدير العام لـ«كونا» بالتكليف محمد المناعي في حديث لـ«كونا»: إن الاجتماع كان فرصة لتبادل الأراء حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مبينا أن المجتمعين بحثوا أيضا تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وأضاف أن رؤساء وكالات الانباء الخليجية اتفقوا على عقد الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة سبل تطوير العمل بوكالات الانباء بما يحقق الأهداف المرجوة.

