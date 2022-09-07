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ضبط مخالف للإقامة يدير صالوناً للنساء

مشعل عبدالله
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الأربعاء 07 سبتمبر 2022

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 21 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل، كما تم ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة ويقوم بممارسة نشاط بدون ترخيص في السكن الخاص وقام بتحويله إلى صالون نسائي ويقوم بأعمال التجميل للنساء بنفسه وتمت احالة جميع المتهمين إلى جهات الاختصاص. وفي الضبطية الاولى تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة من ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة ويقوم بممارسة نشاط بدون ترخيص في منزله الخاص (صالون نسائي متكامل) حيث يقوم بأعمال التجميل للنساء بنفسه وتمت احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.


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