11 مرشحاً جديداً لمجلس 2022.. والإجمالي يقفز إلى 350 متنافساً

وطن النهار

أغلقت ادارة شؤون الانتخابات ابوابها في اليوم التاسع لاستقبال المتقدمين بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الامة لعام 2022، على 11 مرشحاً بينهم امراة واحدة.

وقال مرشح الدائرة الثانية محمد المطير: ان «رئاسة مجلس الأمة بالنسبة لمحمد براك المطير هي وسيلة وليست غاية، واذا كانت هناك اغلبية نيابية صالحة نتطلع الى التوافق على الرئاسة».

وعن استمرار كتلة الـ9 النيابية، قال ان «هذه الكتلة بالذات تمثل جميع اطياف الشعب، وهذه الكتلة وقفت ورفعت كل الشعارات العريضة خلال السنتين الماضيتين».

ورأى ان اعضاء الكتلة «تعبوا وتحملوا الكثير، وكان لهم دور كبير في رفع شعار رحيل الرئيسين»، مردفا انه «لما كان بعض الاخوة يشككون في عملهم وطريقتهم تحملوا الاتهامات واستمروا في عملهم بل ان بعض الأعضاء يروحون مع بعض الوعود الكاذبة من الحكومة ونحن صمدنا ووقفنا بهذه الكتلة الصلبة حتى ان بعض الاعضاء عادوا للانضمام لهذه الكتلة والعمل تحت الشعارات التي نؤمن فيها».

ووصف المطير اعضاء الكتلة بأنهم «أبطال وشرفاء وتحملوا الكثير خلال السنتين الماضيتين»، متمنيا من الشعب الكويتي ان ينصفهم في الانتخابات.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الأولى حمد روح الدين: قدمت ترشحي لاستكمل خدمة الكويت وأبناء وطني من اي موقع نشغله، مشيرا الى ان في الانتخابات الماضية نلت ثقة ناخبي الدائرة ومثلتهم داخل قاعة عبدالله السالم.

وتابع: «لا يخفى ان الفترة السابقة كانت مليئة بالاحتقان السياسي وما قمنا به لدفع عجلة التنمية ومد يد التعاون مع الحكومة من اجل مستقبل زاهر»، مؤكدا «لايمكن ان ننهض بالدولة دون استقرار سياسي منشود سنحاول وسنقاتل لمزيد من الحريات والحفاظ على الحقوق والمكتساب الدستورية».

وبدوره قال مرشح الدائرة الخامسة محمد هادي الحربي: ما دفعنا للمشاركة في الانتخاب هو الخطاب السامي ونهج الحكومة الجديدة في الاصلاح اذ يتمنى كل شخص ان يكون جزءا من هذا الاصلاح.

وشدد على ان أمنيات المواطنين والخدمات التي تصب في الصالح العام يجب ان تتحقق من خلال تشريعات في قاعة عبدالله السالم.

من جهته اكد مرشح الدائرة الرابعة مساعد العارضي انه لم يتحسف على جلوسه على كرسي رئيس الوزراء، مضيفاً ان جميع مشكلات وعموم المواطنين هي «بشتي».

وقال انه قدم نصيحة لسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وهي: ان التاريح ليس ببعيد والكلام الذي قيل فيك سبق وان قيل في رؤساء وزراء سابقين، بالتالي طريق الاصلاح ومحاربة الفساد هو البدء بمحاسبة بعض الشيوخ والتجار والنواب السابقين عبر استعادة اموال الدولة.

واضاف: ان طريق الاصلاح يبدأ من خلال تقديم برنامج عمل واضح لجميع القضايا التي يعاني منها الشعب الكويتي، مشيراً الى ان اجندتة التي سيعمل عليها في الفترة المقبلة ستكون كل ما يهم المواطنين.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة رغيان النومس ترشحت لانتخابات 2022 رغبة مني اصلاح المسارين التعليمي والاقتصادي، مؤكدا ان جودة التعليم تحتاج الى ضرورة التخلي عن المنهج التقليدي، واعداد الكادر التعليمي بصورة متميزة فضلا تطوير المناهج التعليمية بشكل دائم من اجل ان تكون مخرجات التعليم تتناسب مع سوق العمل. التعليم انتاج.

وذكر النومس ان الاصلاح الاقتصادي مهم جدا ونحن نعيش في عالم يتجه نحو تنوع منظوماته الاقتصادية والتي تتجدد بشكل مستمر.

بدورها أعلنت مرشحة الدائرة الاولى فاطمة الصفار ان ابرز الاولويات قانون التأمينات الذي مضى عليه نحو 40 عاماً ولم يتغير للاسف.

وأوضحت ان من المتوقع يكون هناك تمثيل نيابي للمرأة في انتخابات مجلس الامة 2022 ان تكون نسبة التغيير في الانتخابات الحالي كبيرة جدا خصوصا بعد الاسماء التي تقدمت للترشيح وان الدافع الرئيس الذي دفعني للترشيح هو التغيير والكويت جميلة وتستحق ان تعود الى سابق عهدها عروس الخليج.

من جهته قال مرشح الدائرة الثانية عبدالعزيز البذالي: نحن على اعتاب مرحلة جديدة دشنها سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير، قوامها ارساء قواعد العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، مؤكدا انها مرحلة تاريخية غير مسبوقة لان الحكومة هي من بدأت بالاصلاح ممثلة في سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.

وطالب البذالي ان يكتمل الاصلاح المنشود عن طريق الناخبين المطالبين بحسن الاختيار، داعيا الى تعاون السلطتين.

