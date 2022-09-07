السعيد: تمسكوا بأخلاقيات المهنة مع المرضى وذويهم

وطن النهار

عقد وزير الصحة د. خالد السعيد، اجتماعا صباح امس، مع رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، بهدف مناقشة آليات العمل للأقسام الطبية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، ووكيل الشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري، ومدير الادارة الفنية

د. نوفة الشمري.

وتضمن الاجتماع عددا من التوجيهات للوزير ووكيل الوزارة فيما يخص الارتقاء بالخدمة الطبية، وسبل تقديمها، ومواكبة احدث التطورات الطبية، مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية، وفق افضل المعايير العالمية.

وقد شهد الاجتماع التأكيد على اهمية التمسك بأخلاقيات المهنة فى التعامل مع زملاء العمل، وفي التعامل مع المرضى وذويهم، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الرعاية الصحية التي يستحقونها.

وأكد الاجتماع على قوة المنظومة الصحية بفضل ما تضمه من كفاءات، وهو ما تجسد بوضوح خلال جائحة «كوفيد- 19»، مع تجديد التأكيد على ان باب العمل والابداع في المجال الطبي مفتوح للجميع، وأهمية تمكين الطاقات الشبابية، وأصحاب الخبرات من الكفاءات الوطنية، والاستفادة من تجاربهم.

وتم تقديم الشكر والتقدير لجميع رؤساء الأقسام السابقين، مثمنين دورهم وما قدموه من جهود مخلصة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

