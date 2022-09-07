loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مفتشو النظافة يعتصمون اليوم اعتراضاً على قرارات النقل

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 07 سبتمبر 2022

?
يستعد مفتشو ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق في البلدية لتنظيم اعتصاماً اليوم امام مبنى البلدية بعد صدور قرار نقلهم لمراكز نظافة خارج محافظاتهم.
حيث اصدرت البلدية قراراً لجميع المفتشين العاملين في ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق من مراكز عملهم الحالية الى مراكز في محافظات اخرى.
ودعت البلدية من خلال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي الى ايقاف صرف بدل المناطق النائية لكل من يتقاضاها، وذلك لتغيير مركز العمل على ان يتم اعادة المنح بكتب مجمعة للمستحقين ووفق الفئات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية (18) لسنة 2012.
وشدد على جميع رؤوساء الوحدات الادارية بادارات النظافة العامة واشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات متابعة وتنفيذ القرار، وذلك بعمل افادة عن آخر يوم عمل من المركز المنقول منه المفتش.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة