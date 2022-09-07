مفتشو النظافة يعتصمون اليوم اعتراضاً على قرارات النقل

وطن النهار

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يستعد مفتشو ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق في البلدية لتنظيم اعتصاماً اليوم امام مبنى البلدية بعد صدور قرار نقلهم لمراكز نظافة خارج محافظاتهم.

حيث اصدرت البلدية قراراً لجميع المفتشين العاملين في ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق من مراكز عملهم الحالية الى مراكز في محافظات اخرى.

ودعت البلدية من خلال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي الى ايقاف صرف بدل المناطق النائية لكل من يتقاضاها، وذلك لتغيير مركز العمل على ان يتم اعادة المنح بكتب مجمعة للمستحقين ووفق الفئات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية (18) لسنة 2012.

وشدد على جميع رؤوساء الوحدات الادارية بادارات النظافة العامة واشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات متابعة وتنفيذ القرار، وذلك بعمل افادة عن آخر يوم عمل من المركز المنقول منه المفتش.

