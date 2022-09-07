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أبقت مقترحاً بشأن المخطط الهيكلي الرابع

«فنية البلدي» أرجأت تخصيص موقع لمعالجة المخلّفات السائلة

فايز الزعل
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الأربعاء 07 سبتمبر 2022

أبقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لاقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1. وقال رئيس اللجنة د. حسن كمال: انه تم تأجيل الموضوع لحين تقديم الهيئة العامة للصناعة عرضا مرئيا مع حضور ثلاث جهات من ذات العلاقة، كما ابقى على الجدول المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور قيادات المجلس الوطني، موضحا انه تم تأجيل موضوع للتعرف على الخطة المستقبلية للمجلس الوطني لـ 56 موقعا في الجدول المرسل من قبلهم لاسيما ان خطة طموحة من اجل التوصل للميزانيات التي تخصص لتنفيذ بعضها. وأشار الى ان اللجنة ابقت على جدول كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هناك لوجود تعديلات فيما يتعلق بكود المعاقين وبشأن مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني لجميع مناطق الكويت مع دمج الكتاب في لائحة البناء المعدلة من اجل تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة.


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