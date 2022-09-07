محطة تنقية الصليبية تعمل بـ «BOT» وتعالج المياه رباعياً

وطن النهار

وفقا للشروط العالمية في معالجة مياه الصرف تعتبر محطة تنقية ومعالجة الصليبية إحدى أكبر محطات المعالجة في الكويت والعالم وهي التي تعمل على اخراج كميات المياه الرباعية الصالحة للزراعات الإنتاجية ولكي يتم استغلالها في تأمين المنتج الغذائي الوطني، وتشرف وزارة الاشغال العامة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية على 7 محطات معالجة، تتولى استقبال مياه الصرف الصحي لتتم معالجتها معالجة ثلاثية ورباعية، ومن خلال الخطة الاستراتيجية للوزارة 2035 قسمت الوزارة المناطق التي تشمل محطات التنقية إلى ثلاث مناطق تمثلت في المنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى.

وتتبع محطة معالجة الصليبية المنطقة الوسطى وفقاً للتقسيم كونها تتميز بأنها أول مشروع في الوزارة تعمل بنظام الـ «BOT» وتتميز بأنها الوحيدة في الكويت التي تنتج «مياهاً معالجة رباعياً»، إضافة إلى أنها المحطة الأكبر سعة بين محطات التنقية السبع، فسعتها 600 ألف متر مكعب يومياً لذلك تعد أكبر محطة معالجة رباعية في العالم.

ويمر عمل المحطة للتنقية بثلاثة مراحل الأول يبدأ من محطة الضخ في العارضية، والجزء الثاني عبارة عن ثلاثة خطوط نقل على حوالي 25 كيلومتراً، من محطة الضخ في العارضية إلى محطة التنقية في الصليبية، وتتم المعالجة الأولية في محطة الضخ في العارضية، وهي عبارة عن إزالة الرواسب، «الكتل الكبيرة، وإزالة الرمال والرواسب، وإزالة الزيوت ومعالجة الروائح، وكافة تلك الأعمال تتم في العارضية، وبعد نقل المياه من محطة الضخ في العارضية، تصل إلى محطة الصليبية، ويتم توزيعها على الأحواض داخل المحطة « أحواض التهوية والترسيب»، وأحواض التهوية بمساحة 26 ألف متر مكعب، علماً أن المحطة مبنى مخصص لنفخ الهواء في الأحواض بهدف الإبقاء على الأوكسجين في المياه لحاجتنا إليه لتكوين البكتيريا وتنشيطها، والتي تساعدنا في المعالجة «الحمأة» وفصل الحمأة عن المياه. اما المرحلة الثانية فهي مرحلة أحواض الترسيب، وكل حوض من تلك الأحواض كأنه محطة بذاته، يعالج 55 ألف متر مكعب من مياه الصرف يومياً، مبيناً أن الأعمال في محطة الصليبية تعتبر المرحلة البيولوجية، أما المرحلة الأولى فتكون في محطة العارضية، وبعد فصل المياه عن الحمأة، تأخذ هذه الأخيرة مسارها وتتم معالجتها إذ تفصل بشكل أكبر عن المياه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة «الهاضمات»، وهي مرحلة متقدمة في معالجة «الحمأة»، وكل مرحلة تمر بها الحمأة يتم فيها فصل مزيد من المياه عنها، وتعود المياه المعالجة إلى نظام معالجة المياه ليتم التعامل معها.

وتمر المياه على مراحل المعالجة المختلفة، وفي كل مرحلة يوجد نوع مختلف من الفلاتر، وأول مرحلة هي مرحلة الفلاتر القرصية، وهي بحجم 100 ميكروميتر، فتدخل عليها المياه وتتم تنقيتها، وتستمر في مسارها إلى المرحلة التي تليها وبها فلاتر فائقة الدقة ويتم من خلالها إزالة الشوائب ذات الأحجام الأكبر من تلك الفلاتر، ثم تهيأ المياه إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التناضح العكسي، ومن خلالها تتم إزالة الاملاح والفيروسات والبكتريا، خاصة أن حجم الفلاتر في تلك المرحلة حوالي «001 ميكرو متر» ومن بعدها يكون الناتج مياه معالجة رباعية صالحة للاستخدام.

وتعالج محطة معالجة وتنقية الصليبية ما يقارب من 60% من مياه الصرف الصحي في الكويت، إذ يتم التعامل مع تلك المياه بمراحل المعالجة المختلفة، وبعد تلك المراحل تنتج المياه المعالجة الرباعية إذ تعتبر محطة «الصليبية» هي الوحيدة في الكويت التي تنتج تلك المياه، فيما تنتج ما يقارب من 600 ألف متر مكعب مياهاً معالجة رباعية، يتم توزيعها للجهات المستفيدة منها، ووفق دراسة لوزارة الأشغال العامة فإن سعر كلفة المياه الرباعية 850 فلساً لكل ألف غالون، وتقوم الدولة بدعم تلك المياه حيث تباع إلى الجهات المستفيدة بسعر 200 فلس لكل ألف غالون للمياه المعالجة الرباعية.

