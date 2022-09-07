بلدية الفروانية خالفت 6 سراديب متجاوزة القانون

وطن النهار

أكد مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة الفروانية م. سعيد العازمي مواصلة الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالادارة للكشف على السراديب المخالفة، مشيرا الى ان الجولات التي تم تنفيذها في منطقة الفروانية اسفرت عن توجيه 9 انذارات لعقارات مخالفة تستغل السراديب تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين.

وأشار الى تواصل الجولات التفتيشية من قبل الفريق الرقابي بالادارة للتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية،

ودعا ملاك العقارات الاستثمارية والمستثمرين تجنب استغلال السراديب تجاريا في غير الغرض المرخصة من اجله والمبادرة باخلائها طواعية تجنبا للغلق الاداري.

