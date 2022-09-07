وزير الخارجية التقى نظراءه في 7 دول عربية

أول النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د. عبداللطيف الزياني على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158 والمقرر عقده بتاريخ 6 سبتمبر 2022.

والتقى وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 158 التي بدأت أمس الثلاثاء.

والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالله أبو حبيب، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158.

والتقى الناصر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، وذلك مساء الاثنين الماضي على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158 والمقرر عقده بتاريخ 6 سبتمبر 2022.

والتقى كذلك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء المنقوش، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158 والمقرر عقده بتاريخ 6 سبتمبر 2022.

والتقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أبشر عمر جامع، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 158.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت مع تلك الدول الشقيقة وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

