«الهلال الأحمر»: مساعدات إغاثية لمتضرري فيضانات باكستان

أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي عن توزيع مساعدات اغاثية على متضرري الفيضانات بمقاطعة «دادو» في اقليم السند الباكستاني تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما لإيواء النازحين. وقال رئيس بعثة الجمعية الى باكستان يوسف المعراج في اتصال هاتفي مع «كونا»: إن هذا العون المقدم الى المتضررين من الفيضانات في باكستان يمثل جزءا يسيرا من دور الكويت المستمر في الوقوف الى جانب متضرري الكوارث. وأضاف أن المساعدات التي وزعت بالتعاون مع الهلال الأحمر الباكستاني تعكس الصورة الحقيقية لعمق العلاقات بين الشعبين الكويتي والباكستاني.وأعرب عن شكره لسفارة الكويت لدى باكستان وللسلطات الباكستانية على التعاون وتسهيل مهمة وأعمال وفد الجمعية الاغاثية، مشيدا بدور متطوعي «الهلال الاحمر الكويتي» لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين.

