الغانم: لن أترشح.. ولن أبتعد.. سأعود

الأولى

مع غلق باب الترشح لانتخابات مجلس 2022 اليوم وبعد عشرة ايام متتالية تلقت خلالها ادارة شؤون الانتخابات اوراق الراغبين في التنافس من اجل الوصول الى قاعة عبدالله السالم أعلن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم انه لن يترشح للانتخابات المقبلة.

وقال الغانم في بيان أصدره الليلة الماضية: قررت الاعتذار عن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية مقدراً اصرار الجموع الكبيرة على ترشحي، من أهل الكويت وأبناء دائرتي، ومثمناً دعمهم لي، وثقتهم بي، ودفاعهم عن مواقفي ومبادئي، تاركا للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة وأكد الغانم ان عدم ترشحه هو قرار مرحلي، ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى، «لنكمل مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن، وتعزيز مكتسبات المواطنين»، داعياً المولى أن يوفق الرئيس القادم للوزراء وحكومته، ومن سيختارهم الشعب لتمثيله، لتحقيق ما يصبو اليه الشعب من تطلعات، وأن يلهمهم جميعا سبل الرشاد، وسنكون الى جانبهم بكل ما نملك من دعم واسناد. وأضاف: أن هذا القرار المرحلي، لا يعني اطلاقا ابتعادي عن المشهد السياسي، ولا انصرافي عن واجبي الوطني، وانما يأتي انسجاماً مع مبادئي، وتجسيداً لقناعاتي، وسأبقى - كما عهدتموني، وحيث عرفتموني - ثابتاً في قناعاتي، محافظاًً على مواقفي، مقداماً في قراراتي، وفياً لقيادتي، متصدياً لمن يحاول العبث بأمن بلدي، مستمراً في مناصرة قضايا أمتي: وطنياً وخليجياً، وعربياً واسلامياً، لا أحيد عن ذلك ولا أساوم، ولا أخشى في الله لومة لائم.

وأوضح الغانم: ان هذه المرحلة، تتطلب منا جميعاً، الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية، والمماحكات السياسية، المحبطة لمجتمعنا، والمضيعة لوقتنا، والمسيئة لتجربتنا الديموقراطية، وصورتنا الوطنية، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسسين، وروادنا المبدعين، مشيراً الى ان هذه المرحلة تتطلب منا القيام بمسؤوليتنا الوطنية، من خلال المشاركة الايجابية، في الانتخابات البرلمانية، وأن نحسن اختيار من يمثلنا، وأن يكون معيار اختيارنا، هو مصلحة وطننا، ليصل الى مجلس الأمة، من هم رجال ونساء دولة، ممن يمثلون ارادة الأمة الحقيقية، ويضطلعون بما أنيط بهم من مهمة، ويتحلون بالشجاعة في اتخاذ القرار، وبالثبات على الموقف وعدم الانكسار، فلا يخافون تهديد الاعلام المرجف في البلاد، ولا يخضعون لابتزاز قوى الشر والفساد. واعرب الغانم في ختام بيانه عن شكره الجزيل لكل من وثق به، ووقف معه، وسانده، وأصر على ترشحه، مؤكداً انه لن يخذلهم، ولن يتخلى عن هموهم وقضاياهم، وسيظل دائماً عند حسن ظنهم، «فالثقة التي أولوني اياها دين في رقبتي ما حييت». وقد شهد أمس الثلاثاء تقدم 11مرشحا جديدا بينهم امرأة واحدة وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 350 مرشحا ومرشحة 326 «ذكور» و24 «إناث» بعد تسجيل ست حالات تنازل ليكون إجمالي المتنازلين ستة مرشحين منذ فتح باب الترشح.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الحالي (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام).

من جهته قال الوزير والنائب السابق مرشح الدائرة الاولى د.حمد روح الدين: انه صاحب مبادرة مشاركة كتلة الـ6 في «الحوار الوطني» وبناء عليه حضر جلسات الحوار كل من النائبين السابقين د. حسن جوهر ومهلهل المضف الى جانب عبيد الوسمي لتمثيل المجلس في الجلوس مع رئيسي السلطتين، مبينا ان الحوار اسهم في سقوط «المزمع تقديمه» وعودة المهجرين. وفي ذات السياق حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مساعد العارضي من تكرار السيناريو مع رؤساء الحكومات السابقة بكيل المديح لهم من النواب في باكورة عمل الرؤساء لكن عاقبتهم كانت عدم التعاون.

وقال العارضي: ان مد يد التعاون للحكومة الجديدة مرهون بتعاونها لحل مشاكل الناس وبالابتعاد عما يضيق على المواطن معيشته، ولا صراعات شخصية معها. بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد المطير: إن الرئاسة بالنسبة لي وسيلة وليست غاية، وستكون محل توافق بين المصلحين في حال وصلوا الى المجلس كأغلبية، مثنيا على صبر وقوة كتلة الـ9 في المجلس المنحل، مؤكدا انها باقية وقد تمكنت من اعادة تغيير مواقف بعض النواب الذين احسنوا النية بالحكومة السابقة.