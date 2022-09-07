الخالد اطَّلع على خطط إنقاذ محتجزي السيول والأمطار

الأولى

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، مركز الإسناد بمنطقة الري للوقوف على استعدادات قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار القادم.

واطلع الخالد على مضخات سحب المياه بأنواعها الهيدروليكية والكهربائية والميكانيكية والتي تقدر قوة سحبها بما يقارب 550 ألف لتر بالدقيقة، كما اطلع على باقي آليات ومعدات مركز الاسناد التي تتعامل مباشرة في عمليات الإنقاذ وسحب المياه وفتح الطرق. ووقف الخالد على خطط القوة المعدة لتنفيذ عمليات إنقاذ الأشخاص المحتجزين والممتلكات جراء السيول والأمطار ومتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة.

