الليبية نجلاء المنقوش أول امرأة تقود اجتماعاً وزارياً عربياً

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القاهرة- الوكالات: بحث وزراء الخارجية العرب أمس في اجتماع الدورة العادية الـ 158، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أبرز قضايا المنطقة العربية في ظل التطورات العالمية الراهنة. فيما ترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش الجلسة لتكون بذلك اول سيدة تقود اجتماعا عربيا على المستوى الوزاري.... (طالع ص 16).

وتطرق وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الى الأمن الغذائي وأمن الطاقة في الدول العربية، إضافة إلى تطورات مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والنظر في سبل تعزيز العمل العربي المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة، وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المقبلة لاسيما على مستوى القمة التي ستعقد في العاصمة الجزائرية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتسلمت ليبيا رئاسة الدورة الـ 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، من لبنان حيث تترأس الجلسة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي قالت في تصريحات لها إنها «ستكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة»، معربة عن أملها بأن «يكون ذلك باكورة خير لعودة ليبيا إلى دورها الطبيعي في قلب الأسرة العربية».

وستكون رئاسة ليبيا لهذه الدورة من الاجتماع الوزاري العربي، هي أول ترؤس ليبي للمجلس بالجامعة العربية منذ 9 سنوات، وفق ما أوضحت المنقوش. من جهة ثانية ترأست السفيرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية مريم الكعبي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.