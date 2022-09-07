أسلحة وذخائر في جاخور بالسالمي

الأولى

عثرت فرق الإزالة التابعة للبلدية على قذائف وذخيرة وبقايا أسلحة في منطقة السالمي عند إزالتها أحد الجواخيرالمخالفة.

وأوضحت في بيان لها أمس أنه تم العثور على الذخائر والاسلحة في «خياش» وانه على الفور تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى اعطت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس توجيهاتها للقطاع الاداري في البلدية لحل مطالب مفتشي النظافة بعد نقلهم الى مراكز عمل موزعة على أفرع المحافظات. يأتي ذلك تزامناً مع ما اعلنه مفتشو النظافة في البلدية عن تنظيم اعتصام اليوم أمام مبنى البلدية بعد ان أصدرت البلدية قراراً بنقل جميع المفتشين العاملين في إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق من مراكز عملهم الحالية إلى مراكز في محافظات أخرى.