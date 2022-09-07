لجان تفتيش حكومية لرصد المخالفات الجسيمة

الأولى

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن أن لجان تفتيش تنظر في أعمال عدد من الجهات الحكومية، بحثاً عن وجود اي مخالفات جسيمة، ورفع تقارير بشأنها للجهات الرقابية المعنية. ولفتت الى أن بعض تلك اللجان رفعت بالفعل تقارير بالمخالفات الواردة إليها، خاصة على أداء بعض القيادات، فيما لاتزال تقارير أخرى في انتظار نتائج التحقيق. وبينت المصادر، أن عمل تلك الجهات يتسم بالشفافية، وتوفير البيانات لحسم العديد من القضايا المثارة بغرض الوصول إلى الحقائق بشكل كامل. وأشارت الى أن ترقية بعض قيادات الصف الثاني من بين النتائج المهمة التي أفرزتها تلك التحقيقات حيث أعطت مجالاً لتلك القيادات لإثبات نفسها في العديد من الجهات. ومن بين الأمور المستهدفة من وراء حركة التغييرات القيادية المرتقبة التي ستشهدها عدة هيئات وجهات حكومية ما يتعلق بتطوير فلسفة تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الخطط الحكومية وفق الرؤية التنموية الشاملة.