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إدراج «تبريد الضواحي» ضمن المشروعات الإسكانية

فايز الزعل
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الأربعاء 07 سبتمبر 2022

كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي د. حسن كمال، عن تقديم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عرضاً مرئياً في شأن «الوثيقة البيضاء» المتعلقة بتبريد الضواحي، مشيراً إلى وجود توصية بتطبيق هذه الفكرة. وأوضح كمال أن «اللجنة تنتظر حضور المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطبيقها ضمن مشاريعها المستقبلية مع مشاركة القطاع الخاص، لاسيما أن هذه التقنية توفر 50 % من الطاقة الكهربائية». من جهة أخرى، أبقت اللجنة على جدولها طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان.


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