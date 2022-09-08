بين الحياة والموت... قرار!

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لدى كثير من العائلات، التي تعيش على أرض الكويت، أمراض مزمنة كالقلب والسكري والضغط وارتفاع مستويات الكوليسترول مع أوزان زائدة، وأحياناً تصاحَب بعدم ممارسة الرياضة وممارسة التدخين.. إلخ.

هذه المعطيات يجب أن توضع في الحسبان عند إصابة شخص أو أكثر في العائلة بها، كونها قد تتسبب بحدوث أزمة قلبية مفاجئة للشخص المعني ليلاً أو في ساعات الصباح الأولى ويفترض أن يكون الإجراء الأول هو الاتصال بالطوارئ، إلا أن هناك أموراً يمكن أن تُعمَل في الدقائق الحرجة اللاحقة للنوبة القلبية وفي انتظار وصول المختصين، كما تذكر الدراسات المختصة، ومن ذلك:

ما يمنح المصاب فرصة أفضل للحياة والأعمار بيد الله - أن يتناول حبة إسبرين يفترض أن تكون مع كوب ماء موجود قرب الفراش.

وفي هذا السياق، ينصح الكبار بشرب كوب ماء قبل النوم لمنع تجلط الدم بسبب الجفاف أثناء النوم ومن ثم حدوث النوبة، ويفضل كذلك وجود بخاخ أو حبوب نيتروغلسرين للبخ أو وضع الحبة تحت اللسان لتسييل الدم، ومن الأمور المساعدة أن تكون هناك أجهزة إنعاش القلب بالمنزل، وقد أصبحت تلك الأجهزة صغيرة الحجم، سهلة الاستعمال ،إذا ما بدأ المريض يفقد الوعي، وأخيراً من المفيد جداً أن تكون هناك قنينة أوكجسين مع كمام ليستخدمها المصاب إبان انتظار وصول الإسعاف...

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آخر محطة:

الأدوية والأجهزة سالفة الذكر سهل الحصول عليها من الجهات المختصة، وسهل كذلك نقلها (عدا انبوب الاوكسجين) أثناء السفر، وقد يكون في قرار حيازتها اليوم إنقاذ لحياة عزيز لك بالغد!

